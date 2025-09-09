«Герои Дона» обменялись опытом с участниками СВО из других регионов

Напомним, что программа «Герои Дона», стартовавшая 30 августа по инициативе врио губернатора Юрия Слюсаря, рассчитана на год и включает четыре образовательных модуля. Обучение направлено на формирование компетенций в сфере государственного и муниципального управления, необходимых для работы в органах власти. Как отмечал глава региона, цель программы — помочь военнослужащим стать частью управленческой команды области, где их опыт и энергия будут востребованы на гражданской службе.