«Герои Дона» обменялись опытом с участниками СВО из других регионов

Новые компетенции с коллегами из пяти регионов освоили «Герои Дона».

Источник: Комсомольская правда

Завершился уникальный межрегиональный образовательный модуль, собравший участников специальной военной операции из разных уголков страны. В рамках региональной кадровой программы «Герои Дона» ее участники встретились с ветеранами и действующими бойцами СВО из Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Луганской Народной Республики, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Четыре дня интенсивной работы включали лекции, мастер-классы и командообразующие мероприятия. В формате открытого диалога донские герои смогли познакомиться с практикой реализации аналогичных программ в других субъектах Федерации и задать вопросы выпускникам президентского проекта «Время Героев».

— Развитие универсальных управленческих компетенций и лидерского потенциала участников, чтобы они могли это применять на практике уже в гражданских специальностях — вот главные задачи образовательной программы, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Директор Южно-Российского института управления РАНХиГС Василий Рудой отметил перспективы дальнейшего развития участников:

— После завершения программы ее выпускники могут участвовать в обучении следующих потоков, становиться экспертами и делиться своим уникальным опытом.

Напомним, что программа «Герои Дона», стартовавшая 30 августа по инициативе врио губернатора Юрия Слюсаря, рассчитана на год и включает четыре образовательных модуля. Обучение направлено на формирование компетенций в сфере государственного и муниципального управления, необходимых для работы в органах власти. Как отмечал глава региона, цель программы — помочь военнослужащим стать частью управленческой команды области, где их опыт и энергия будут востребованы на гражданской службе.

