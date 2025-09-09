Ричмонд
В Красногорске обновили 50 контейнерных площадок

Специалисты устанавливают новые ограждения, навесы для защиты от осадков.

Специалисты ЖКХ Красногорска в Московской области обновили 50 контейнерных площадок из 72 запланированных на год. Это соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

План по обновлению площадок в городе выполнен почти на 70%. Остальные 22 площадки модернизируют до конца года.

В рамках работ специалисты не только заменяют старые контейнеры на новые большей вместимости, но и благоустраивают сами площадки. Они устанавливают новые ограждения, навесы для защиты от осадков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.