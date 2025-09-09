«Имейте совесть, дайте горячую воду!»: омичи продолжают жаловаться на проблемы с ГВС

«Когда уже в наших домах будет горячая вода?! Улица 2-я Совхозная, воду отключили 3 сентября в связи с производством ремонтных работ (“дефект трубопровода”) до 10 сентября. А теперь обратите внимание на фото — это место, где идут работы! Как вам невидимая аварийная служба и ее сотрудники? А ведь 10 сентября уже завтра! АО “Тепловая компания”, имейте совесть, займитесь ремонтом и дайте уже нам горячую воду!», — говорится в сообщении.