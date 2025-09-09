Ричмонд
«Имейте совесть, дайте горячую воду!»: омичи продолжают жаловаться на проблемы с ГВС

С приходом осени главная проблема омичей не исчезла, в соцсетях по-прежнему появляются жалобы на отсутствие горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

Очередной «крик души» и оценка работы омских коммунальщиков появилась сегодня, 9 сентября, в телеграм-канале «ЧП Омск». Об отсутствии горячей водя и работ по ремонту трубопровода пожаловались жители с улицы 2-я Совхозная.

«Когда уже в наших домах будет горячая вода?! Улица 2-я Совхозная, воду отключили 3 сентября в связи с производством ремонтных работ (“дефект трубопровода”) до 10 сентября. А теперь обратите внимание на фото — это место, где идут работы! Как вам невидимая аварийная служба и ее сотрудники? А ведь 10 сентября уже завтра! АО “Тепловая компания”, имейте совесть, займитесь ремонтом и дайте уже нам горячую воду!», — говорится в сообщении.

На ситуацию отреагировала АО «Тепловая компания», попросившая уточнить номер дома с отключением горячего водоснабжения.