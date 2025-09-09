ИИ, криптофорум и будущее технологий: что готовит Kazan Digital Week 2025

«У нас ожидается более 20 тыс. участников — это примерно в два раза больше, чем собрал первый форум. 200 компаний, 15 тыс. квадратных метров, где можно будет ознакомиться с передовыми интересными решениями. Очень насыщенная деловая программа — порядка 100 мероприятий. Все наши компании-лидеры представлены. 60 стран в этом году примет участие. Мы отмечаем рост интереса к форуму не только внутри страны, но и за ее пределами», — сообщил федеральный министр.