Представлены первые российские криостаты для квантовых компьютеров

Как отметил исследователь, российские ученые начали работу над созданием криостатов в августе 2022 года, и уже к концу 2022 года у них был готов первый прототип. Год назад физикам удалось выйти на целевые показатели и достигнуть уровня или даже превзойти две популярные зарубежные установки — британский и финский криостаты ICE Oxford 1k и Bluefors 400, способные охлаждать компоненты квантовых компьютеров и других устройств до температур порядка десятых долей градуса Кельвина и до нескольких десятков милликельвинов.