Представлены первые российские криостаты для квантовых компьютеров

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские ученые официально представили первые отечественные криостаты сверхнизких температур, не уступающие по ключевым параметрам аналогичным зарубежным машинам, которые используются для охлаждения сверхпроводниковых квантовых компьютеров. Разработка отечественных физиков уже используется в работе квантового процессора Snowdrop, установленного на территории МГТУ имени Баумана, сообщил доцент МГТУ Илья Родионов.
«Криостаты перестали продавать в Россию довольно давно, еще в 2018 году, и у нас возникла необходимость создать их аналоги, необходимые для дальнейшего развития квантовых и фотонных технологий в России. В сотрудничестве с ВНИИА имени Духова и индустриальными партнерами нам удалось решить эту задачу в самые сжатые сроки, всего за три года», — пояснил Родионов.
Как отметил исследователь, российские ученые начали работу над созданием криостатов в августе 2022 года, и уже к концу 2022 года у них был готов первый прототип. Год назад физикам удалось выйти на целевые показатели и достигнуть уровня или даже превзойти две популярные зарубежные установки — британский и финский криостаты ICE Oxford 1k и Bluefors 400, способные охлаждать компоненты квантовых компьютеров и других устройств до температур порядка десятых долей градуса Кельвина и до нескольких десятков милликельвинов.
Недавно ученые завершили сборку первых рабочих прототипов криостатов, один из которых сейчас используется для охлаждения разработанного в МГТУ квантового процессора Snowdrop-4Q на базе четырех плавающих кубитов-трансмонов. Проведенные опыты подтвердили стабильную работу систем охлаждения и квантовой вычислительной системы на протяжении нескольких недель в рамках бета-тестирования созданной в МГТУ системы облачных квантовых вычислений.
По словам Родионова, на «облачном» квантовом компьютере уже были проверены несколько популярных тестовых квантовых алгоритмов, в том числе алгоритм Гровера, а также его сейчас активно используют в режиме тестирования 13 организаций-партнеров МГТУ. В частности, исследователи из «Газпромнефти» применили Snowdrop-4Q для решения задач, связанных с сейсмологией, а специалисты ВНИИА имени Духова использовали его для симуляции физических процессов, в которых российский процессор оказался сопоставим с квантовым процессором IBM.
Как отметил Родионов в беседе с корреспондентом ТАСС, криостаты можно также использовать для охлаждения других типов сверхпроводящих квантовых компьютеров, построенных на базе иных архитектур и элементной базы, в том числе адиабатических вычислительных систем, квантовых подобий классических аналоговых компьютеров. Российские ученые уже работают над созданием подобных квантовых технологий, а также создают новую версию чипа Snowdrop на базе восьми кубитов. По словам физика, разработанные криостаты обладают достаточной охлаждающей мощностью для обеспечения работы нового поколения сверхпроводниковых квантовых компьютеров.