Сильные дожди и грозы: штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана

10 сентября в Астане ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15−20 м/с.
Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке области — туман. Ветер южный, днем на севере области порывы 15−20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области — чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.
В горных районах области Жетысу ожидается гроза.
Днем на севере, в центр Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 16 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.
В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В горных районах Алматинской области ночью временами ожидается сильный дождь. Днем на юге, в горных районах области — гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в горных, предгорных районах области порывы 15−20 м/с. В Алматы 10 сентября ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 15 м/с.
На севере, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, днем — град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе, юге ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области — высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15−20 м/с.
В центре Мангистауской области днем на западе, северо-востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, северо-востоке, в центре области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15−18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области — высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области — чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
Днем на севере Туркестанской областиожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане — чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем — град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются гроза, днем — град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе области порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем — град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем — град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 м/с.