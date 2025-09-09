Сильные дожди и грозы: штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем — град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются гроза, днем — град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15−20 м/с.