В больницу поселка Чагода Вологодской области поступило новое оборудование

Палатный рентген-аппарат нужен малоподвижным пациентам.

Передвижной рентгеновский аппарат «Парус» поступил в центральную районную больницу рабочего поселка Чагода в Вологодской области. Его приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Чагодощенского муниципального района.

Палатный рентген-аппарат нужен для лечения тяжелобольных и малоподвижных пациентов прямо в палатах стационара. Этот прибор — цифровое оборудование нового поколения. Он обеспечивает высокое качество снимков при минимальной дозовой нагрузке на пациента. Это важно при обследовании людей с хроническими заболеваниями и пожилых пациентов. Благодаря мобильности и маневренности «Паруса» специалисты смогут оперативно проводить диагностику, сократить время на транспортировку больных и уменьшить риск осложнений при их перемещении.

Отметим, что ранее по нацпроекту учреждение получило электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, операционный стол и наркозный аппарат. Благодаря оборудованию местные жители смогут получать более быструю и качественную медицинскую помощь рядом с домом.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение

новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить
ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С  помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система
реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет
работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.