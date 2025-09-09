В больницу поселка Чагода Вологодской области поступило новое оборудование

Палатный рентген-аппарат нужен для лечения тяжелобольных и малоподвижных пациентов прямо в палатах стационара. Этот прибор — цифровое оборудование нового поколения. Он обеспечивает высокое качество снимков при минимальной дозовой нагрузке на пациента. Это важно при обследовании людей с хроническими заболеваниями и пожилых пациентов. Благодаря мобильности и маневренности «Паруса» специалисты смогут оперативно проводить диагностику, сократить время на транспортировку больных и уменьшить риск осложнений при их перемещении.