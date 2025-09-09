В больницу поселка Чагода Вологодской области поступило новое оборудование

Передвижной рентгеновский аппарат «Парус» поступил в центральную районную больницу рабочего поселка Чагода в Вологодской области. Его приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Чагодощенского муниципального района.
Палатный рентген-аппарат нужен для лечения тяжелобольных и малоподвижных пациентов прямо в палатах стационара. Этот прибор — цифровое оборудование нового поколения. Он обеспечивает высокое качество снимков при минимальной дозовой нагрузке на пациента. Это важно при обследовании людей с хроническими заболеваниями и пожилых пациентов. Благодаря мобильности и маневренности «Паруса» специалисты смогут оперативно проводить диагностику, сократить время на транспортировку больных и уменьшить риск осложнений при их перемещении.
Отметим, что ранее по нацпроекту учреждение получило электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, операционный стол и наркозный аппарат. Благодаря оборудованию местные жители смогут получать более быструю и качественную медицинскую помощь рядом с домом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение