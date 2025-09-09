Омичей предупредили о возможном падении обломков ракеты

Руководитель омского планетария Владимир Крупко рассказал изданию ngs55.ru, что обломки не представляют опасности для населения. Вероятнее всего, они упадут в заболоченную, недосягаемую местность. При этом жители Омской области смогут наблюдать в небе эффектное явление — так называемую «космическую медузу». Она будет находиться в стороне севера.