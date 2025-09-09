Ричмонд
Омичей предупредили о возможном падении обломков ракеты

Части носителя могут пухнуть на границе с Тюменской областью.

Источник: Комсомольская правда

В ближайший четверг, 11 сентября, на границе Омской и Тюменской областей могут упасть обломки космической ракеты. Ее запустят с космодрома «Плесецк». Об этом сообщил портал 72.ru.

По расчетам, одна часть элементов носителя должна приземлиться в районе координат 58°04' северной широты и 71°16'30" восточной долготы. Другие фрагменты — в Уватском районе соседнего региона.

Руководитель омского планетария Владимир Крупко рассказал изданию ngs55.ru, что обломки не представляют опасности для населения. Вероятнее всего, они упадут в заболоченную, недосягаемую местность. При этом жители Омской области смогут наблюдать в небе эффектное явление — так называемую «космическую медузу». Она будет находиться в стороне севера.

Ранее мы писали, что местные жители продолжают жаловаться на проблемы с горячим водоснабжением.