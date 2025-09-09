В Арзамасе завершили ремонт крупнейшей городской поликлиники

До 2030 года планируется оснастить поликлинику новым медицинским оборудованием и современной мебелью. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусматривает не только обновление инфраструктуры, но и внедрение новых подходов к диагностике, лечению и реабилитации пациентов.