В Арзамасе завершили ремонт крупнейшей городской поликлиники

Центральная городская больница Арзамаса завершила масштабный капитальный ремонт поликлиники № 1, которая обслуживает около 19 тысяч пациентов. Работы велись поэтапно в течение пяти лет без прекращения медицинского обслуживания. Проект реализован в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
На ремонт двухэтажного здания направлено около 60 млн рублей. В ходе работ полностью заменены все инженерные системы: водопровод, канализация, отопление, вентиляция и электроснабжение. Особое внимание уделено утеплению кровли, установке новых оконных блоков и современной автоматической пожарной сигнализации.
Кроме того, были выполнены перепланировка холла с созданием открытой регистратуры, организация удобного картохранилища, качественный косметический ремонт с заменой напольных, настенных и потолочных покрытий, установлены новые двери.
Главный врач ЦГБ Арзамаса Олег Курахтанов отметил: «Это преображение всего пространства заботы о здоровье арзамасцев. Теперь мы можем говорить о новом качестве медицинского обслуживания».
До 2030 года планируется оснастить поликлинику новым медицинским оборудованием и современной мебелью. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусматривает не только обновление инфраструктуры, но и внедрение новых подходов к диагностике, лечению и реабилитации пациентов.
Ремонт проведен без прекращения работы медучреждения, что позволило сохранить непрерывность обслуживания пациентов. Коллектив поликлиники уже начал размещение в обновлённых помещениях.