Крым почтил память воинов Крымской войны 1853−1856 годов

Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, члены Президиума ГС РК, депутаты Госдумы РФ и крымского парламента, представители Совета Министров РК, руководство Симферополя и общественность приняли участие в возложении цветов.
Церемонии состоялись на территории «Мемориального комплекса — Поле Альминского сражения» в селе Вилино Бахчисарайского района и на Мемориальном кладбище воинов Крымской войны в Симферополе.
Как отметил Владимир Константинов, Крымская война стала сложным испытанием для общества, поскольку была нова во многих аспектах: в вооружении, тактиках ведения боевых действий и требовала новых подходов к лечению раненых.