Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым почтил память воинов Крымской войны 1853−1856 годов

В День памяти солдат и офицеров, павших в Крымской войне 1853−1856 годов, в Республике Крым прошли торжественные мероприятия.

10

Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, члены Президиума ГС РК, депутаты Госдумы РФ и крымского парламента, представители Совета Министров РК, руководство Симферополя и общественность приняли участие в возложении цветов.

Церемонии состоялись на территории «Мемориального комплекса — Поле Альминского сражения» в селе Вилино Бахчисарайского района и на Мемориальном кладбище воинов Крымской войны в Симферополе.

Как отметил Владимир Константинов, Крымская война стала сложным испытанием для общества, поскольку была нова во многих аспектах: в вооружении, тактиках ведения боевых действий и требовала новых подходов к лечению раненых.