На участке улицы Ильинской введут одностороннее движение

Речь идет об участке от улицы Маслякова до улицы Нижегородской, сообщили в ООО «Экологические проекты».
Изменения связаны с началом реконструкции трамвайных путей на Ильинской улице в сторону улицы Добролюбова. На пересечении с Нижегородской можно будет повернуть налево и направо — в переулок Плотничный.
