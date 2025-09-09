Ричмонд
На участке улицы Ильинской введут одностороннее движение

В Нижнем Новгороде на участке Ильинской улицы введут одностороннее движение с 10 сентября.

Источник: Нижегородская правда

Речь идет об участке от улицы Маслякова до улицы Нижегородской, сообщили в ООО «Экологические проекты».

Изменения связаны с началом реконструкции трамвайных путей на Ильинской улице в сторону улицы Добролюбова. На пересечении с Нижегородской можно будет повернуть налево и направо — в переулок Плотничный. Редакция сайта pravda-nn.ru создала telegram-канал «Проезда нет», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде на Окском съезде завершили реконструкцию трамвайных путей.