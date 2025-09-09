На участке улицы Ильинской введут одностороннее движение

Изменения связаны с началом реконструкции трамвайных путей на Ильинской улице в сторону улицы Добролюбова. На пересечении с Нижегородской можно будет повернуть налево и направо — в переулок Плотничный. Редакция сайта pravda-nn.ru создала telegram-канал «Проезда нет», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!