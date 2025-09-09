Ричмонд
Хозяин «Тайгана» Олег Зубков побывал на приеме у врачей Краснодара

Директор парка больше не заходил ко львам.

Источник: Тайган/VK

Хозяин крымского зоопарка «Тайган» Олег Зубков, на которого летом напал лев, успешно выздоравливает.

— Он побывал на очередном приеме в медцентре Краснодара. Все хорошо, врачи остались довольны, поэтому сказали приехать через полгода, — рассказала КП-Крым пресс-секретарь парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина.

Хищник серьезно повредил хозяину сафари-парка горло, поэтому у него на время пропал голос.

Но привычная речь с командными интонациями, необходимыми для близкого общения с царями природы, потихоньку восстанавливается.

И в сентябре Олег Зубков впервые после атаки льва побывал в сафари, где на вольном выгуле содержится два десятка хищников.

— Больше в сафари не выезжал, много дел, и он постоянно в разъезде. Да и мусор за один раз вывез.