Четыре деревни Сокольского округа станут селами и еще одна — хутором

Соответствующий законопроект разработан Советом депутатов округа с целью устранения дублирующихся адресов, которые мешают жителям оформлять недвижимость и получать государственные услуги. Документ внесен в Заксобрание.
Как отмечается в пояснительной записке, в округе есть деревни с одинаковыми названиями и типами, но находящиеся в разных административно-территориальных образованиях. Например, деревни Мостовка, Выделки, Содомово расположены в Волжском и Лойминском сельсоветах, а «Богданово» — сразу в трёх: Волжском, Лойминском и Междуреченском.
Одноимённые деревни появились в результате исторических и иных традиций, когда населённые пункты с одинаковыми названиями и видами оказались в составе разных административно-территориальных образований. Авторы инициативы объясняют, что такие дубликаты существовали на территориях, которые в 2014 году были объединены в городской округ Сокольский в рамках преобразования муниципальных образований Сокольского района. В 2024 году этот округ получил статус муниципального округа.
Наличие одноимённых населённых пунктов нарушает федеральные требования к адресной системе и создаёт сложности для жителей при оформлении недвижимости, подключении к газу и получении ипотеки.
Для устранения этих проблем предлагается сделать селами деревню Мостовка (Волжский сельсовет), деревню Содомово (Лойминский сельсовет), деревню Богданово (Лойминский сельсовет) и деревню Выделка (Волжский сельсовет), а деревню Богданово (Междуреченский сельсовет) сделать хутором.
Изменения подготовлены с учётом мнения местных жителей. В указанных населённых пунктах были проведены опросы, в ходе которых не поступило ни одного возражения или замечания. Все граждане, обладающие правом на участие в опросе, выразили согласие с инициативой. Отметим, что таковых в населенных пунктах насчитывается от 2 до 4 человек.
Ранее НИА «Нижний Новгород» изучило данные реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов региона и выяснило, что почти треть деревень и сёл в области имеют «тёзок», причём нередко — в пределах одного округа. О причинах такого совпадения названий и о трудностях, с которыми сталкиваются жители одноимённых населённых пунктов, читайте в материале «Сосновки да Малиновки: почему в Нижегородской области десятки одноимённых деревень».
Также сообщалось, что депутаты ЗСНО приняли обращение к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину по проблематике одноименных деревень в пределах одного округа.