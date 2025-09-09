Четыре деревни Сокольского округа станут селами и еще одна — хутором

Одноимённые деревни появились в результате исторических и иных традиций, когда населённые пункты с одинаковыми названиями и видами оказались в составе разных административно-территориальных образований. Авторы инициативы объясняют, что такие дубликаты существовали на территориях, которые в 2014 году были объединены в городской округ Сокольский в рамках преобразования муниципальных образований Сокольского района. В 2024 году этот округ получил статус муниципального округа.