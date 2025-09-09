Литва усилит контроль на границе с Беларусью и Россией из-за учений «Запад-2025»

Литва усиливает патрулирование на границе с Беларусью и Россией на время учений «Запад-2025», передает ТАСС.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября.
Теперь стало известно, что литовские власти направят дополнительные силы, чтобы патрулировать границы с Беларусью и Россией. Дополнительным усилением участков границы займется Служба охраны госграницы при литовском МВД. Также литовская сторона сказала о дополнительных мерах.
— Будут приняты дополнительные меры по обмену информацией и координации действий как на национальном, так и на международном уровнях, — заявили в ведомстве.
Напомним учения Беларуси и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября.
И также Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
Не так давно в Совбезе заявили, что цели учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными.
Тем временем учения НАТО стартовали в Литве вблизи границы с Беларусью.