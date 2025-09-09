В Госдуму внесут проект о развитии психологической помощи в России

«Во-вторых, защитить законную деятельность самих психологов, потому что там тоже много профессиональных нюансов. И, в-третьих, внести ясность и четкую структуру в определение того, кто такой психолог, кто — психотерапевт, кто — психиатр. Мы психиатров в данном случае не трогаем, но важно понять, кто какого уровня специалист, какая у него должна быть квалификация, можно ли, закончив курсы в несколько часов и получив “корочку”, называть себя психологом. На все эти вопросы должен дать ответ этот закон», — добавила политик.