МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Госдуму внесут проект о развитии психологической помощи в России, сообщила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева («Новые люди»).
«Мы сразу договорились для себя — и с академиками, и с практикующими психологами — о том, что это будет законопроект о развитии психологической помощи в нашей стране. То есть, как всегда, устремленный в будущее. Не фиксирование, не регулирование, не загон психологов в какие-то реестры, рамки и прочие вещи, которыми и так переполнена наша общественная жизнь, а именно взгляд в будущее», — сказала Авксентьева.
Она отметила, что современные технологии уже присутствуют и в сфере оказания психологической помощи: есть цифровые платформы, которые оказывают услуги в режиме онлайн, но на сегодняшний день в России нет документа, который бы каким-то образом регламентировал их деятельность, с тем что необходимо прописать правила работы с людьми согласны и сами психологи.
«Сейчас в обсуждении находятся три варианта закона о психологах. Первый внесен нашими коллегами от КПРФ, он не очень хорошо был встречен профессиональным сообществом — там есть явные логические несостыковки и несоответствия сложившейся практике. Есть законопроект, разработанный другой группой авторов, он тоже ориентирован на регулирование», — рассказала депутат.
Она подчеркнула, что проект о развитии психологической помощи от «Новых людей» имеет несколько целей, во-первых, защитить людей, которые обращаются за психологической помощью, поскольку сегодня сложилась ситуация, когда любой может объявить себя психологом и оказывать некачественные услуги — с чем и борется профессиональное сообщество. По ее словам, псевдопсихологи могут нанести непоправимый вред человеку, который открывает им свое сердце и разум и не понимает, что столкнулся с неквалифицированным специалистом или вовсе не специалистом.
«Во-вторых, защитить законную деятельность самих психологов, потому что там тоже много профессиональных нюансов. И, в-третьих, внести ясность и четкую структуру в определение того, кто такой психолог, кто — психотерапевт, кто — психиатр. Мы психиатров в данном случае не трогаем, но важно понять, кто какого уровня специалист, какая у него должна быть квалификация, можно ли, закончив курсы в несколько часов и получив “корочку”, называть себя психологом. На все эти вопросы должен дать ответ этот закон», — добавила политик.
Она уточнила, что внесения законопроекта в Госдуму можно ожидать в осеннюю сессию. Авксентьева также добавила, что сейчас практически никак нельзя проверить психолога, но есть профессиональные ассоциации психологов, куда можно обращаться, однако люди идут по простому пути: что ближе, доступнее, быстрее, поэтому, чтобы обеспечить защиту и предотвратить возможный вред, этот закон хотят принять в ближайшее время.
«Мы близки к финальной стадии, и мне очень приятно наблюдать за острой дискуссией, которая идет в профессиональном сообществе. Споры идут нешуточные, позиции бывают противоположные. Что это будет — государственное регулирование или мы все-таки остановимся на схеме саморегулируемой организации — вот это все мы должны привести к общему знаменателю в ближайшее время, дабы наш законопроект был рассмотрен наравне со всеми остальными», — сказала депутат.
