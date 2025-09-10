Кроссворд на 10 сентября 2025

3. Альмодовар

Мелодрама «Высокие каблуки» Педро Альмодовара с Викторией Абриль, Мигелем Бозе и Марисой Паредес в главных ролях, отличается не только музыкой Рюити Сакамото, но и костюмами от Карла Лагерфельда. Альмодовар, как правило, использует в своих новых проектах сцены или персонажей из предыдущих фильмов. В данном случае Виктория Абриль, сыгравшая в «Высоких каблуках», позже сыграла журналистку в «Кике». Более того, розовое платье от Chanel, которое носит героиня Абриль, Ребекка, также появляется в фильме «Все о моей матери» на героине Антонии Сан Хуан.