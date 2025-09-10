Кроссворд на 10 сентября 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Карле Лагерфельде
- Карл Лагерфельд регулярно подвергался критике за предпочтение исключительно худощавых моделей на своих показах. Он открыто выступал против запрета на участие в дефиле моделей с экстремально низким весом. В 2004 году негативную реакцию вызвала его коллаборация с H&M. Когда компания предложила одежду больших размеров, Лагерфельд заявил, что его коллекции изначально ориентированы на «худых, стройных людей».
- Карл Лагерфельд, регулярно использовавший натуральный мех в коллекциях Fendi, неоднократно подвергался критике со стороны защитников прав животных. В 2001 году на него напали активисты PETA. По данным New York Post, Лагерфельд оправдывал использование меха тем, что животные, которых убивают ради меха, сами бы убивали людей, если бы имели такую возможность. Представитель PETA назвал это утверждение «бредовым», отметив, что принцип «убей или будь убитым» неприменим к норкам и кроликам.
- Карл Лагерфельд, известный своей любовью к литературе, обладал личной библиотекой в 300 000 томов. В 2000 году он расширил свою деятельность, основав в Париже издательский дом 7L и одноименный книжный магазин. В том же году он выставил на аукционе Christie's часть своей коллекции, состоявшей из книг по французскому искусству XVIII века.
Ответы
По горизонтали:
1. Кошка
Бирманская кошка Шупетт стала настоящей музой для Карла Лагерфельда в последние годы его жизни. Карл написал о ней несколько книг, она также вдохновила его на создание капсульной коллекции аксессуаров и стала фирменным принтом Karl Lagerfeld. Шупетт участвовала в рекламных кампаниях, принесших, по словам модельера, более 3 миллионов евро. Лагерфельд обеспечил кошке роскошную жизнь, включавшую персональный самолет и услуги двух горничных. Наличие немецкого гражданства позволило Лагерфельду рассмотреть возможность завещания части своего состояния Шупетт, поскольку во Франции такая практика запрещена.
2. Возраст
Карл Лагерфельд был известен тем, что скрывал свой истинный возраст, называя разные даты рождения. В 2009 году он заявлял, что родился между 1933 и 1938 годами, однако документальных подтверждений этой информации не было. Позднее, в 2013 году, он назвал 1935 год в качестве даты своего рождения, объяснив путаницу ошибкой матери. Точная дата рождения Лагерфельда остается неизвестной.
3. Альмодовар
Мелодрама «Высокие каблуки» Педро Альмодовара с Викторией Абриль, Мигелем Бозе и Марисой Паредес в главных ролях, отличается не только музыкой Рюити Сакамото, но и костюмами от Карла Лагерфельда. Альмодовар, как правило, использует в своих новых проектах сцены или персонажей из предыдущих фильмов. В данном случае Виктория Абриль, сыгравшая в «Высоких каблуках», позже сыграла журналистку в «Кике». Более того, розовое платье от Chanel, которое носит героиня Абриль, Ребекка, также появляется в фильме «Все о моей матери» на героине Антонии Сан Хуан.
4. Шлем
Карл Лагерфельд создал дизайн для мотоциклетного шлема Ruby в рамках коллаборации с брендом Atelier Ruby. Модель Atelier Ruby Tweed iPod Helmet отличается стилизованным дизайном и отделкой из твида, являющейся узнаваемой чертой модного дома Chanel, где Лагерфельд занимал должность креативного директора.
5. Шуба
В 2015 году Карл Лагерфельд представил коллекцию «высокого меха» от Fendi, в рамках которой была создана самая дорогая шуба в мире. Эта шуба, выполненная из соболиного меха, была оценена в 1 миллион долларов.
По вертикали:
1. Шанель
В 1982 году Карл Лагерфельд стал художественным руководителем дома моды Chanel. Его кандидатуру рекомендовала главный редактор Vogue Грейс Мирабелла. Переговоры, проходившие в Лондоне в течение года, держались в строжайшей тайне. Назначение немца на пост главы известного парижского дома стало знаковым событием в мире моды, а восхождение Лагерфельда назвали «черным днем для дома Yves Saint Laurent». 25 января 1983 года Лагерфельд представил свою первую коллекцию от-кутюр в салоне «Шанель» на улице Камбон, 31.
2. Король
Влияние Карла Лагерфельда на индустрию моды было настолько велико, что он получил прозвища «король моды», «кайзер Карл» и «царь моды». Он оставался ключевой фигурой в мире моды на протяжении десятилетий, будучи главным модельером Chanel и Fendi до самой смерти, а также основателем и владельцем бренда Karl Lagerfeld.
3. Диета
Карл Лагерфельд сбросил около 42 килограммов за 13 месяцев благодаря «3D-диете» (Дизайнер, Доктор, Диета), разработанной французским врачом. Мотивацией для похудения стали узкие костюмы Dior Homme, созданные Эди Слиманом. «Я ношу узкие костюмы, чтобы не иметь возможности потолстеть. Мое единственное стремление — возможность продолжать носить одежду Dior размера 46/48».
4. Игрушка
В конце 2009 года итальяно-американская компания Tokidoki выпустила лимитированную серию игрушек, включающую три мультяшных изображения дизайнера, в том числе с его кошкой Шупетт. Помимо фигурок, коллекция содержала чехлы для iPhone, джинсы, платки, клатчи и футболки. Лагерфельд заявил, что польщен сотрудничеством с Tokidoki, которой всегда восхищался. Продукция была доступна по цене в 300 долларов.
