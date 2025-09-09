В башкирской деревне Юлук откроют новый офис врача общей практики

Новый офис врача общей практики откроется в деревне Юлук Баймакского района Республики Башкортостан. Это стало возможно в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Модульное здание соответствует современным требованиям и стандартам. Оно оснащено всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В нем есть процедурный кабинет, отделение дневного стационара, кабинет врача общей практики, смотровая и кабинет для проведения ЭКГ. Для пожилых и маломобильных жителей на входе сделан пандус.
За медицинской помощью в офис врача будут обращаться жители пяти пунктов: села Ишберда и деревень Юлук, Зелимово, Бурзян-Елга, Крепостной Зилаир. Общая численность населения в них — более 1,5 тыс. человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.