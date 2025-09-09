Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Коми осенью завершат ремонт дороги до границы с Кировской областью

Специалисты применяют в том числе технологию ресайклинга.

Капитальный ремонт участка дороги Занулье — Матвеевская — Гарь — Коржинский в Прилузском районе Республики Коми длиной 5,7 км планируют завершить в октябре. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Трасса обеспечивает сообщение с Кировской областью. Специалисты выполняют ремонт с применением технологии ресайклинга. Этот метод предполагает переработку старого покрытия для последующего создания нового дорожного полотна. Это способствует повышению прочности, снижению воздействия на окружающую среду и оптимизации затрат. Сейчас завершено 90% работ, связанных с ресайклингом. Также выполнено 73% по укладке нижнего слоя покрытия и 45% — по укладке верхнего слоя асфальта.

Отметим, что в 2025 году в Республике Коми планируют восстановить 229,5 км дорог регионального значения. Работы выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.