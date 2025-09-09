В Коми осенью завершат ремонт дороги до границы с Кировской областью

Трасса обеспечивает сообщение с Кировской областью. Специалисты выполняют ремонт с применением технологии ресайклинга. Этот метод предполагает переработку старого покрытия для последующего создания нового дорожного полотна. Это способствует повышению прочности, снижению воздействия на окружающую среду и оптимизации затрат. Сейчас завершено 90% работ, связанных с ресайклингом. Также выполнено 73% по укладке нижнего слоя покрытия и 45% — по укладке верхнего слоя асфальта.