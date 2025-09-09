Прокуратура Новосибирска требует снести бассейн и тюбинговую трассу в Бугринской роще

Арбитражный суд Новосибирской области начал рассмотрение иска прокуратуры о признании недействительным договора аренды, по которому в парке функционирует развлекательный комплекс.
Региональная прокуратура подала иск с требованием признать недействительным договор аренды территории в парке «Бугринская роща», где расположены бассейн и тюбинговая трасса. В ведомстве настаивают на освобождении участка и полном демонтаже объектов, сообщает издание «Ъ-Сибирь».
Основанием для иска стало предыдущее судебное решение по аналогичному делу. Тогда суд признал договор ничтожным, но отказал в его расторжении.
Юристы, участвующие в деле, считают, что договор носил признаки фиктивности. Эксперты отмечают, что, несмотря на возможность апелляции, исход дела с высокой вероятностью подтвердит недействительность сделки.