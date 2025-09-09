Арочный мост в Уфе готов на 90%: движение откроют в октябре

Реконструкция Арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе завершилась на 90%. По словам министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, новое пролетное строение, полностью повторяющее архитектурный облик старого моста, уже собрано.
Дорожники приступили к нанесению гидроизоляции и в скором времени начнут укладку асфальта. На сооружении установят барьерные и перильные ограждения, опоры наружного освещения и судовую сигнализацию.
Для приведения моста в нормативное состояние пришлось реконструировать девять капитальных опор и возвести две новые. Также было построено 22 временные опоры, два временных моста и вспомогательные металлоконструкции общей массой около 3000 тонн.
Запуск движения по мосту запланирован уже на следующий месяц. Оставшиеся работы, не влияющие на движение транспорта, завершат в 2026 году.
Глава Минтранса Башкирии напомнила, что мост был построен в 1956 году, а в 2017 году его закрыли из-за аварийного состояния.
— Важно было не только отремонтировать мост и обеспечить безопасное движение по нему, но и сохранить его первоначальный облик с уникальной аркой, — заявила Любовь Минакова.
