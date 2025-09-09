Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало работодателям подтверждать вакансии каждые 90 дней

Минтруда потребовало, чтобы работодатели в Беларуси подтверждали наличие вакансий.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты решило, что работодатели в Беларуси обязаны подтверждать вакансии каждые 90 дней. Это регламентирует соответствующее постановление Минтруда (№ 72 от 4 августа 2025-го), опубликованное Национальным правовым-интернет-порталом.

Так, в Минтруда решили, что нанимателям следует на информационном портале государственной службы занятости подтверждать наличие вакансии. При этом установлена периодичность — не реже одного раза в 90 дней.

Таким образом работодатели должны будут не реже одного раза в 90 дней актуализировать размещенные вакансий (в том числе перспективные). Если вакансия не будет подтверждена, то на сайте госслужбы занятости она будет недоступна.

— Напоминания о необходимости обновления будут приходить в личные кабинеты нанимателей, — пояснили в ведомстве.

В целом, постановление Минтруда определило порядок функционирования информпортала государственной службы занятости.

Тем временем Нацбанк предупредил белорусов о незаконных онлайн-сервисах для получения денег.