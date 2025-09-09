Минтруда сказало работодателям подтверждать вакансии каждые 90 дней

Министерство труда и социальной защиты решило, что работодатели в Беларуси обязаны подтверждать вакансии каждые 90 дней. Это регламентирует соответствующее постановление Минтруда (№ 72 от 4 августа 2025-го), опубликованное Национальным правовым-интернет-порталом.
Так, в Минтруда решили, что нанимателям следует на информационном портале государственной службы занятости подтверждать наличие вакансии. При этом установлена периодичность — не реже одного раза в 90 дней.
Таким образом работодатели должны будут не реже одного раза в 90 дней актуализировать размещенные вакансий (в том числе перспективные). Если вакансия не будет подтверждена, то на сайте госслужбы занятости она будет недоступна.
— Напоминания о необходимости обновления будут приходить в личные кабинеты нанимателей, — пояснили в ведомстве.
В целом, постановление Минтруда определило порядок функционирования информпортала государственной службы занятости.
