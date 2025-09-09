СК России возбудил уголовное дело из-за аварийного дома в Омске

В ведомстве уточнили, что в сентябре 2024 года суд обязал местную администрацию предоставить женщине с ребенком жилое помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим и техническим нормам. Однако от всех предложенных вариантов омичке пришлось отказаться из-за ненадлежащего состояния зданий.