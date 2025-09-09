СК России возбудил уголовное дело из-за аварийного дома в Омске

Омское СУ СК возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ — «Халатность». Поводом стало нарушение прав жительницы областного центра, которая годами добивается признания аварийным трехквартирного дома № 3 на улице Енисейской. Новость сообщил 9 сентября канал t.me/sledcom_omsk.
В ведомстве уточнили, что в сентябре 2024 года суд обязал местную администрацию предоставить женщине с ребенком жилое помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим и техническим нормам. Однако от всех предложенных вариантов омичке пришлось отказаться из-за ненадлежащего состояния зданий.
В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего и оценены действия должностных лиц.
