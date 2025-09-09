От Станиславского до ТЦ на левом берегу: В Ростове завершили масштабные работы по освещению трех километров магистралей

В рамках выполненных работ специалисты муниципального предприятия «Ростгорсвет» провели комплексную замену поврежденных элементов освещения. Были полностью обновлены кабельные линии на участке от улицы Станиславского до Ворошиловского моста, а также на самом мосту и по Восточному шоссе до торгового центра «Мегамаг». Общая протяженность восстановленных линий превысила три километра.