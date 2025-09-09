От Станиславского до ТЦ на левом берегу: В Ростове завершили масштабные работы по освещению трех километров магистралей

В Ростове завершены работы по восстановлению наружного освещения на Ворошиловском мосту и прилегающих магистралях. Об этом рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
В рамках выполненных работ специалисты муниципального предприятия «Ростгорсвет» провели комплексную замену поврежденных элементов освещения. Были полностью обновлены кабельные линии на участке от улицы Станиславского до Ворошиловского моста, а также на самом мосту и по Восточному шоссе до торгового центра «Мегамаг». Общая протяженность восстановленных линий превысила три километра.
— Заменены поврежденные кабельные линии, четыре пункта питания и управления, более 200 неисправных светильников и более 300 автоматических выключателей, — уточнил Александр Скрябин.
Напомним, ранее была решена проблема с освещением на улицах Станиславского и Левобережной, которая беспокоила жителей длительное время.
Глава поставил перед предприятием МКП «Ростгорсвет» задачу продолжать работы по поддержанию и развитию системы наружного освещения. Основной целью является обеспечение безопасного и комфортного передвижения горожан в темное время суток.
