Краснодар переходит на новую систему разметки парковок

В кубанской столице стартовал проект по внедрению новой дорожной разметки. Синим цветом теперь будут обозначать зоны платной парковки. Первые участки с новой разметкой появились на улицах Рашпилевской и Дальней, в ближайшее время аналогичные обозначения появятся на улице Калинина.

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Краснодара

По словам представителей городского департамента транспорта, использование синей разметки полностью соответствует действующему ГОСТу. Специалисты отмечают, что такой цветовой сигнал поможет водителям быстрее ориентироваться и понимать границы платной парковочной зоны. В дальнейшем новый формат разметки планируется внедрять при всех ремонтах и обновлении дорожной инфраструктуры города.

Обновление дорожной инфраструктуры проводится в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в 2025 году планируется ремонт 10 дорожных участков общей протяженностью свыше 25 километров.

Масштабные работы также включают обновление горизонтальной разметки на более чем 70 городских улицах, в том числе на магистральных дорогах. Общая площадь обновленной разметки превысит 60 тысяч квадратных метров. Завершение всех запланированных работ намечено на октябрь текущего года, пояснили в пресс-службе городской администрации.