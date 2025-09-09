Краснодар переходит на новую систему разметки парковок

По словам представителей городского департамента транспорта, использование синей разметки полностью соответствует действующему ГОСТу. Специалисты отмечают, что такой цветовой сигнал поможет водителям быстрее ориентироваться и понимать границы платной парковочной зоны. В дальнейшем новый формат разметки планируется внедрять при всех ремонтах и обновлении дорожной инфраструктуры города.
Обновление дорожной инфраструктуры проводится в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в 2025 году планируется ремонт 10 дорожных участков общей протяженностью свыше 25 километров.
Масштабные работы также включают обновление горизонтальной разметки на более чем 70 городских улицах, в том числе на магистральных дорогах. Общая площадь обновленной разметки превысит 60 тысяч квадратных метров. Завершение всех запланированных работ намечено на октябрь текущего года, пояснили в пресс-службе городской администрации.