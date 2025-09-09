Краснодар переходит на новую систему разметки парковок

Масштабные работы также включают обновление горизонтальной разметки на более чем 70 городских улицах, в том числе на магистральных дорогах. Общая площадь обновленной разметки превысит 60 тысяч квадратных метров. Завершение всех запланированных работ намечено на октябрь текущего года, пояснили в пресс-службе городской администрации.