В селе Датта в Хабаровском крае отремонтировали дорогу

Капитальный ремонт дороги на улице Погибших Партизан завершили в селе Датта Ванинского района Хабаровского края. Это отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
Впервые за 40 лет покрытие, которое ранее было бетонированным, полностью заменили на современное асфальтобетонное. Также специалисты выровняли профиль дороги и устранили неровности. Общая площадь обновленного участка составила 17 248 кв. м.
Ремонт обеспечит более безопасное и комфортное передвижение водителей и пешеходов. Кроме того, улучшенная дорога будет способствовать снижению износа автотранспорта и уменьшению вероятности происшествий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.