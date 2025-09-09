Ричмонд
Институт плодоводства НАН Беларуси назвал популярный сорт яблок, не выдержавший весенние заморозки в 2025

НАН назвала популярный белорусский сорт яблок, не выдержавший заморозки в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Популярный в Беларуси сорт яблок, который не выдержал повторяющиеся майские заморозки в 2025 и не даст урожая осенью, назвал директор Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».

«Сорт “Алеся” белорусской селекции, наш коммерческий наиболее распространенный сорт лежкоспособный, он, к сожалению, обладает ранним цветением и по отдельным регионам имеются факты, что в этом году этот сорт, к сожалению, без урожая», — отметил Александр Таранов.

По его словам, в 2025 году в лучших условиях оказались сорта, которые отличаются таким признаком, как позднее цветение.

Александр Таранов отметил, что в разных регионах Беларуси ситуация с урожаем яблок в 2025 году различна и зависит от того, были ли заморозки в мае, какова была их кратность и продолжительность.

Мы писали, что Минздрав хочет ввести максимальный показатель на плесень в жилье в Беларуси.

А еще, власти Минска ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста в Беларуси.