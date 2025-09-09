Институт плодоводства НАН Беларуси назвал популярный сорт яблок, не выдержавший весенние заморозки в 2025

Популярный в Беларуси сорт яблок, который не выдержал повторяющиеся майские заморозки в 2025 и не даст урожая осенью, назвал директор Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
«Сорт “Алеся” белорусской селекции, наш коммерческий наиболее распространенный сорт лежкоспособный, он, к сожалению, обладает ранним цветением и по отдельным регионам имеются факты, что в этом году этот сорт, к сожалению, без урожая», — отметил Александр Таранов.
По его словам, в 2025 году в лучших условиях оказались сорта, которые отличаются таким признаком, как позднее цветение.
Александр Таранов отметил, что в разных регионах Беларуси ситуация с урожаем яблок в 2025 году различна и зависит от того, были ли заморозки в мае, какова была их кратность и продолжительность.
