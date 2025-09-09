Слишком громкая музыка: в Калининграде приостановили работу бара на проспекте Мира, который открыли в жилом доме

В Калининграде приостановили работу клуба «Сикрет бар» на проспекте Мира, который открыли в жилом доме. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор во вторник, 9 сентября.
Специалисты провели проверку с отношении ООО, которое открыло заведение в доме № 58−60. Поводом стали неоднократные коллективные обращения жителей об ухудшении условий проживания. Основная претензия — шум от музыкальной аппаратуры.
«В квартирах заявителей проведены инструментальные измерения уровней звукового давления. По результатам, уровни шума превышают допустимые уровни для ночного времени. Управлением введён временный запрет деятельности бара, материалы направлены в суд», — рассказали в ведомстве.
8 сентября Центральный районный суд назначил ООО «Сикрет бар» административное наказание в виде приостановления на 30 суток деятельности с использованием звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры.
В 2024 году региональный Роспотребнадзор проверил 54 заведения общепита и у всех выявил нарушения санитарных норм.