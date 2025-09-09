К середине сентября в Дзержинском обновят сквер имени Б. К. Громцева

Пространство будет комфортным и для людей с ограниченными возможностями передвижения. На спуске со стороны сквера дополнительно сделают пандус с перилами. В сквере установят платформы для маломобильных людей, почти 100 поручней, около 15 тыс. алюминиевых тактильных индикаторов. Кроме того, на территории дополнительно поставят девять опор освещения, чтобы посетители могли гулять в вечернее время. Для обеспечения безопасности смонтируют 23 камеры, подключенные к системе «Безопасный регион».