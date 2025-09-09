К середине сентября в Дзержинском обновят сквер имени Б. К. Громцева

Сквер имени Б. К. Громцева благоустроят к середине сентября в городе Дзержинском Московской области. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Это одно из центральных общественных пространств городского округа Люберцы. Там проводят различные массовые мероприятия. Благоустройство территории выполняют в два этапа. Первый завершили в 2024 году: рабочие проложили пешеходные дорожки, обустроили лестничные спуски и создали комфортные зоны отдыха. Также они установили сцену, скамейки и урны, высадили растения, смонтировали современное освещение.
В этом году специалисты уложат около 450 кв. м тротуарной плитки и около 2,5 тыс. кв. м газона. Они установят систему видеонаблюдения. Также на территории появятся малые архитектурные формы и спортивное оборудование. На детской площадке уложат безопасное резиновое покрытие. Еще там появятся игровые элементы, качели и горка.
Пространство будет комфортным и для людей с ограниченными возможностями передвижения. На спуске со стороны сквера дополнительно сделают пандус с перилами. В сквере установят платформы для маломобильных людей, почти 100 поручней, около 15 тыс. алюминиевых тактильных индикаторов. Кроме того, на территории дополнительно поставят девять опор освещения, чтобы посетители могли гулять в вечернее время. Для обеспечения безопасности смонтируют 23 камеры, подключенные к системе «Безопасный регион».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.