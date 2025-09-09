МВД сообщило о схеме мошенничества с помощью детей

На материалах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, показано, как мошенники от имени известного блогера просят ребенка выполнить «задание из видео» для получения 10 тысяч валюты игровой «робукс». Для этого злоумышленники просят сфотографировать телефон родителей или бабушки. После чего они убеждают ребенка зайти в банковское приложение, ввести пароль и также его сфотографировать.