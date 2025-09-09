Милиция сказала, с чем не пустят на празднование Дня города в Минске

Правоохранители будут нести службу в усиленном режиме в День города Минска, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве сообщили, что основные мероприятия будут проводиться в центральной части столицы 13 сентября. Уже с 8 утра будет организован проход на площадку ко Дворцу спорта и зеленую зону в районе проспектов Победителей и Машерова, где организуют восемь пропускных пунктов. На территорию Верхнего города будут пропускать через шесть контрольно-пропускных пунктов.
Отдельные КПП с оранжевыми тентами откроют для граждан особой категории — участников Великой Отечественной войны, инвалидов, беременных женщин, посетителей с маленькими детьми. Еще по периметру будут размещены камеры для хранения личных вещей.
— Под контроль будут взяты все районные мероприятия, — добавили в пресс-службе.
В милиция сказали, что на массовые мероприятия в Минске не пустят лиц в состоянии алкогольного опьянения и с запрещенными предметами. В том числе минчан не пустят на празднование Дня города с пиротехникой, оружием или его имитацией, напитками в стеклянных или жестяных бутылках, с крупногабаритными сумками и т.д.
«Комсомолка» писала, что Мот даст бесплатный концерт в Минске, став хедлайнером Дня города.
