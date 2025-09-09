Милиция сказала, с чем не пустят на празднование Дня города в Минске

В милиция сказали, что на массовые мероприятия в Минске не пустят лиц в состоянии алкогольного опьянения и с запрещенными предметами. В том числе минчан не пустят на празднование Дня города с пиротехникой, оружием или его имитацией, напитками в стеклянных или жестяных бутылках, с крупногабаритными сумками и т.д.