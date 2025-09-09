Ричмонд
В Перми заработает новая остановка на шоссе Космонавтов

С 10 сентября на шоссе Космонавтов начнет работу новый остановочный пункт «шоссе Космонавтов», предназначенный для автобусов № 3, № 19, № 30, № 36, № 55, № 59 и № 72.

Новая остановка находится на пересечении шоссе с улицей Крисанова. В будущем пассажиры смогут удобно пересаживаться здесь на трамваи, следующие в Индустриальный район по улице Карпинского.

Также с 10 сентября появятся изменения в расписании автобуса № 80 по будням в течение дня. С 11 сентября корректировки будут внесены и для автобусов № 38 и № 77. Пассажирам рекомендуют следить за расписанием движения.