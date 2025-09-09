В Новосибирске представили первую российскую детскую яхту

На Кубке по парусному спорту в Бердске юные спортсмены в возрасте от восьми лет управляли новыми лодками. В экипажах вместе с ними находились родители, впервые пробовавшие себя в парусном спорте. Победу одержали команды, где лучше всего удалось наладить взаимодействие: в классе RX CAT выиграли Олег и Денис Пахтусовы, в RX1 — Вера Лопаткина.