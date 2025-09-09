В Новосибирске представили первую российскую детскую яхту

Новосибирские инженеры создали детскую яхту отечественного производства, способную конкурировать с зарубежными моделями по цене и надежности. Первые соревнования с её участием прошли на Бердском заливе.
В Новосибирске разработана первая в России яхта для детей и подростков. Суда RX1 и RX CAT, собранные из российских материалов, уже проходят тесты по всей стране — от Сахалина до Калининграда, пишет Atas.info.
На Кубке по парусному спорту в Бердске юные спортсмены в возрасте от восьми лет управляли новыми лодками. В экипажах вместе с ними находились родители, впервые пробовавшие себя в парусном спорте. Победу одержали команды, где лучше всего удалось наладить взаимодействие: в классе RX CAT выиграли Олег и Денис Пахтусовы, в RX1 — Вера Лопаткина.
Производитель отмечает, что яхты устойчивы, не переворачиваются при маневрах и безопасны для детей. По словам одного из разработчиков Евгения Хромова, новосибирские суда полностью заменяют зарубежные аналоги, а документация уже передана в Федерацию парусного спорта РФ для утверждения нового класса.
По словам вице-президента ВФПС Владимира Коваленко, проект стал частью программы импортозамещения. В ближайшее время планируется расширение производства и проведение чемпионатов с участием российских детских яхт.