В Псковской области улучшили участки дороги Ольша — Велиж — Усвяты — Невель

Два участка автомобильной дороги Ольша — Велиж — Усвяты — Невель досрочно отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Псковской области. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Работы выполнили на двух отрезках, включая участок, ремонт которого был запланирован на 2026 год. Специалисты заменили водопропускные трубы, обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях и съездах, укрепили обочины и улучшили автобусные остановки. Для повышения безопасности движения они нанесли разметку, установили металлические барьерные ограждения и сигнальные столбики.
Отметим, что эта дорога играет важную роль в транспортной системе региона, обеспечивая связь между Смоленской и Псковской областями через города Невель и Усвяты. По ней ездит как грузовой, так и пассажирский транспорт.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.