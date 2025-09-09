В Псковской области улучшили участки дороги Ольша — Велиж — Усвяты — Невель

Работы выполнили на двух отрезках, включая участок, ремонт которого был запланирован на 2026 год. Специалисты заменили водопропускные трубы, обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях и съездах, укрепили обочины и улучшили автобусные остановки. Для повышения безопасности движения они нанесли разметку, установили металлические барьерные ограждения и сигнальные столбики.