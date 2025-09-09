В Иркутске в октябре восстановят дороги в местах прокладки теплового луча

Как уточнили подрядчики, отдельные участки завершат до конца сентября, оставшиеся — в начале октября. Одновременно с другими работами ведется обновление канализационной системы, включающее замену трубопровода от бывшего ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад, а также напорных трубопроводов по улицам Баррикад и Рабочего Штаба до очистных сооружений правого берега. Общая протяженность замененных труб составит около 22 километров.