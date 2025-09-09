В Иркутске в октябре восстановят дороги в местах прокладки теплового луча

В Иркутске до середины октября восстановят дороги в местах прокладки теплового луча и реконструкции канализационной сети правого берега. В 2024 — 2025 годах специалисты проложили почти три километра тепловой сети по улицам Баррикад и Ядринцева, построили две насосные станции, центральные тепловые пункты и распределительные сети к ним.
— На участке от улиц Фридриха Энгельса до Черского дорожное полотно восстановлено полностью. Ведутся работы на отрезке от улицы Черского до Писарева, работы по благоустройству улицы Рабочего Штаба, — подчеркнул заместитель председателя правительства региона Александр Суханов.
Как уточнили подрядчики, отдельные участки завершат до конца сентября, оставшиеся — в начале октября. Одновременно с другими работами ведется обновление канализационной системы, включающее замену трубопровода от бывшего ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад, а также напорных трубопроводов по улицам Баррикад и Рабочего Штаба до очистных сооружений правого берега. Общая протяженность замененных труб составит около 22 километров.