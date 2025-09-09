«Не добрали 20−25%». Институт плодоводства сказал о потерях в урожае яблок в 2025 году из-за экстремальной погоды

Напомним, то, что 2025 год будет не яблочным из-за заморозков, было понятно еще в начале июня. Уже тогда председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик заявил, что область, богатая на яблоневые сады, из-за заморозков потеряла не менее 30% от будущего урожая яблок (здесь подробнее).