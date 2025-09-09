«Не добрали 20−25%». Институт плодоводства сказал о потерях в урожае яблок в 2025 году из-за экстремальной погоды

Продолжительные, повторяющиеся заморозки весной 2025 года негативно сказались на урожае яблок в Беларуси. Как отметил директор Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1», не добрали урожая яблок, по сравнению с прошлым годом, примерно 20−25%.
«Говоря в целом в стране — имеется яблоко», — отметил специалист.
Напомним, то, что 2025 год будет не яблочным из-за заморозков, было понятно еще в начале июня. Уже тогда председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик заявил, что область, богатая на яблоневые сады, из-за заморозков потеряла не менее 30% от будущего урожая яблок (здесь подробнее).
Но, как отметил Петр Пархомчик, оставшихся яблок для внутреннего спроса хватит.
Тогда же и президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание правительства, что надо заранее думать, где осенью закупить яблоки, чтобы положить их на хранение.
Кстати, Институт плодоводства НАН Беларуси назвал популярный сорт яблок, который не выдержал весенние заморозки в 2025 и урожая от которого ждать не приходится — это сорт «Алеся».
