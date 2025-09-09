В Донецке назвали школу в честь американца, погибшего на СВО

«Это знаковое событие говорит о том что, несмотря на то, где родился человек и в какой стране он понял, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Майка Глосса, Ивана Коковина будут изучать в школах. Это действительно настоящие герои. И все герои, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, защищают нашу Родину, защищают в целом мир от неонацизма», — сказал журналистам Кравцов.