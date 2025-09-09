Более 70 жителей Красногвардейского района Адыгеи прошли диспансеризацию

Плановую диспансеризацию по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» прошли 74 жителя Красногвардейского района Республики Адыгеи. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В ходе диспансеризации пациенты сдали анализы крови: общий, биохимический и тест на ВИЧ. Также им провели исследования на онкомаркеры, а у женщин дополнительно взяли онкоцитологические мазки. Кроме того, для участников осмотра организовали флюоро- и электрокардиографию.
Все пациенты получили консультации профильных специалистов, а при необходимости — направления на дополнительную диагностику. Углубленное диспансерное наблюдение рекомендовали 18 людям, а 45 — второй этап обследований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.