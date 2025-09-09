Когда и как в Москве в 2025 году отметят День города

В середине сентября 2025 года Москва отметит свой 878-й день рождения. Праздновать по традиции будут с размахом. На десятках площадок за выходные пройдут более 130 мероприятий — от технологического фестиваля на ВДНХ и патриотического на Поклонной горе до концертов Клавы Коки и Юрия Башмета. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Когда День города в Москве в 2025 году.

День города в Москве отмечают в первые или вторые выходные сентября. Так, например, в 2024 году дата приходилась на 7 и 8 сентября. В этом же году праздник выпадает на вторые выходные месяца.

По прогнозам синоптиков, погода в эти дни порадует теплом — ожидается около +20 градусов. Вероятно, будет пасмурно, но зато без дождя.

Куда сходить на День города в Москве.

В честь празднования Дня города в Москве пройдет более 130 мероприятий: концерты, фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы и конкурсы. Каждая локация предложит жителям и гостям города что-то особенное. План торжеств ранее одобрил мэр Сергей Собянин.

~Будет ли концерт на Красной площади~

Красная площадь в предыдущие годы регулярно становилась главным местом празднования. Так, например, было в 2024-м — там проходил большой концерт с участием звезд. Жители и гости столицы ждали анонса события и в этом году, но его так и не случилось. Зато есть множество других площадок, каждая из которых по-своему интересна.

~ВДНХ~

ВДНХ приглашает гостей на развлекательную программу возле фонтана «Дружба народов». Здесь на пяти площадках пройдет серия музыкальных, литературных и поэтических спектаклей. Транслировать происходящее будут на больших экранах. Изюминкой праздника станет шоу «Кольца Москвы» со спецэффектами.

Ко дню города приурочен крупнейший фестиваль науки, технологии и юмора FestTech от Московского физико-технического института. В этом году он стартует в 10:00 в музее «Атом» на ВДНХ и продлится до 22:00.

В программе фестиваля:

* лекторий;



* шоу «Научные загоны»;



* дискуссии про науку и театр;



* состязания по робофутболу;



* битва роботов;



* мастер-классы и другие мероприятия.

Также 13 сентября на ВДНХ можно будет полюбоваться конным церемониалом всадников Кремлевской школы верховой езды. Показательная программа стартует в 12:00 на площади Дружбы народов.

~Поклонная гора~

Изобилием мероприятий порадует гостей и Поклонная гора:

* 13 сентября здесь пройдет концерт артистов «Дорожного радио». Транслировать событие будет телеканал «Звезда».



* 14 сентября гостей ждут патриотический фестиваль «Музыка гордых», посвященный Году защитника Отечества.



* Музей Победы на Поклонной горе проведет 13−14 сентября бесплатные экскурсии на экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Вход бесплатный по предварительной регистрации.



* В Зале Полководцев Музея Победы на выходных с 13:00 до 14:00 выступят лауреаты премии П. И. Чайковского. Пианисты представят произведения, посвященные Москве, а также композиции авторов, чья жизнь и творчество связаны со столицей.



* 14 сентября в 16:00 в Зале Полководцев ждут любителей интеллектуальных игр. Здесь пройдет КВИЗстория «Москва в деталях».

~Кинопарк «Москино»~

Огромное пространство кинопарка в День города перенесет гостей в атмосферу африканской саванны. Здесь пройдет цирковое представление с участием воздушных акробатов, жонглеров и львов.

Цирковые представления будут идти дважды в день: в 14:00 и 18:00. Они бесплатны, но требуется предварительная регистрация.

В праздничной программе Кинопарка и внушительная концертная программа. Гостей приглашают на концерт-мюзикл «А я иду, шагаю по Москве».

Из активностей — различные мастер-классы, колокольные шоу, ярмарка ремесел, научно-образовательные лекции и шоу, яркие фотозоны и другие события.

~Форум «Москва 2030»~

14 сентября завершит свою работу масштабный Форум «Москва 2030», охвативший десятки площадок столицы. В честь Дня города 13 и 14 сентября он предложит гостям особенную программу.

Среди ключевых событий:

* Концерт Клавы Коки — 13 сентября в 20:00 в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана.



* Мастер-класс для подростков. Мой первый бизнес — 13 сентября в 15:30 в Парке искусств «Музеон», Павильон «Экономика Москвы».



* Сет от DJ-S BROTHER-S — 14 сентября в 21:00 в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана.



* Лекция отца Павла Островского «Духовная жизнь в эпоху ускорения» — в 17:00 в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана.

~Спортивный комплекс «Лужники»~

13 сентября с 11:00 до 17:30 в «Лужниках» стартует зрелищное шоу пожарно-спасательного центра Москвы.

В программе:

* Невероятное мотошоу с трюками от команды мотоциклетного патруля.



* «Вальс пожарных автолестниц» — автоподъемники станцуют под музыку духового оркестра.



* Мастер-классы на пожарно-спасательную тематику.

~Измайловский парк~

Цирковое представление развернется в Измайловском парке на Южной площади у Большого пруда. 13 и 14 сентября, с 14:00 до 19:30 здесь будет работать шатер на 800 гостей. В программе: полеты воздушных гимнастов, номера жонглеров, выступление бенгальских тигров и бурых медведей.

~Музей-заповедник «Царицыно»~

В День города в «Царицыно» торжественно после капитальной реконструкции откроется стадион «Огонек». С 13:00 до 18:00 здесь пройдет множество мероприятий.

В программе:

* 12:00 — 16:00 — DJ-сеты, работа спортивных станций и площадок. Гости смогут попробовать свои силы в баскетболе, футболе, мини-гольфе, неледовом керлинге. Также будут работать площадки по дартсу, арм- и мас-рестлинг, мечевой бой, лазерные пистолеты, гимнастика, ролики), аквагрим для детей.



* 13:00 — 13:30 — Торжественное открытие и выступление команд по чирлидингу и футбольному фристайлу.



* 13:30 — 20:00 — товарищеские футбольные матчи.

~Музей-заповедник «Коломенское»~

13 сентября в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет XI Международный фестиваль «Казачья станица Москва». Гостей ждет погружение в живую историю, традиции и искусство российского казачества.

В программе:

* Выступления казачьих вокальных и танцевальных коллективов со всей России.



* Знакомство с походным храмом — центральным символом фестиваля. Уникальный тканевый иконостас, выполненный вручную в авторской технике церковной вышивки, будет освящен на фестивале. После освящения святыни передадут казакам 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, а те отвезут их в восстанавливаемый храм в Луганской Народной Республике.



* Площадка «Истории российского казачества» представит реконструкцию военного привала XIX века, экспозицию, посвященную казакам-героям СВО. Также будут работать две выставочные зоны музея-заповедника М. А. Шолохова.



* Казачье подворье с традиционными куренями.



* Ремесленный городок с мастер-классами по кузнечному, гончарному делу, ткачеству и плетению из лозы.



* Всероссийские соревнования по рубке шашкой.

~Парк «Зарядье»~

13 сентября в парке «Зарядье» пройдет концерт «Посвящение Москве». На главную сцену Большого амфитеатра вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» выйдут лауреаты первых премий конкурса имени П. И. Чайковского под руководством Юрия Башмета. В программе вечера будет звучать музыка Петра Ильича Чайковского.

Гостей также ждет выступление Константина Хабенского, Сергея Гармаша, Полины Агуреевой и других артистов. Завершится концерт кантатой Чайковского «Москва».

На следующий день, 14 сентября, в «Зарядье» пройдет Всероссийский фестиваль «Детский движ». Здесь выступят популярные детские исполнители.

В общей сложности, мероприятия в честь Дня города пройдут в 20 парках Москвы.

Будет ли салют в Москве на День города.

На протяжение многих лет ярким завершением праздника в столице был салют. Но в последние несколько лет его отменяли по соображениям безопасности: так было в 2023 и 2024 годах.

В 2025-м салюта на День города в Москве, скорее всего, также не будет. Никакой официальной информации на этот счет не поступало, в афишах салют не упомянут.

Кто придумал отмечать День города: история праздника.

Москва была впервые упомянута в летописи в 1147 году, а значит, в 2025 году столице исполняется 878 лет. Впервые День города в Москве отметили 1 января 1847 года в честь 700-летия столицы, рассказала «Газете.Ru» культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова.

В тот год группа патриотично настроенных москвичей — писатели, ученые и издатели, решили отпраздновать юбилей любимого города и заручиться поддержкой власти в этом вопросе. Во главе кружка стоял Михаил Погодин, издатель журнала «Московитянин». Среди участников были Константин Аксаков, Михаил Дмитриев, Степан Шевырев, Алексей Хомяков, Иван Киреевский, Иван Снегирев, Петр Хавский, Алексей Мартынов, Иван Забелин и другие. Первое, о чем они задумались — какую дату считать правильной для юбилея?

Среди ученых не было единого мнения на этот счет, в итоге историк Иван Забелин предложил 4 апреля 1147 года. Но общественность не подхватила идею инициативной группы, и празднование юбилея перенесли на 1 января. Тогда во всех церквях Москвы совершили благодарственный молебен. Город украсили факелами и гирляндами, а после молебна прозвучали колокола Кремля.

«О Дне Москвы в следующий раз вспомнили лишь после войны. В 1947 году к празднованию 800-летия Москвы были выпущены памятные медали, организованы масштабные мероприятия. К организации праздника подключилось правительство, и сам Сталин поддержал этот праздник. Его датой было выбрано 7 сентября, что неслучайно совпало с памятной датой Бородинского сражения», — рассказала Надежда Александрова.

Послевоенная Москва активно готовилась к торжеству, город украсили, привели в порядок фасады зданий, дороги, высадили цветы. Празднование 800-летия растянулось на четыре дня. Именно тогда Москву наградили орденом Ленина, и были заложены будущие сталинские высотки.

Сегодня праздник отмечают масштабно: в городе проводятся более тысячи мероприятий. Это концерты, парады, ярмарки, спортивные акции, бесплатные экскурсии, во многих музеях Москвы организуют бесплатный вход для посетителей. Обязательный атрибут — праздничные шествия, которые стартуют на Тверской улице, а заканчиваются у Кремля.

