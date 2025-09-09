Почти тысяча казаков несут службу в Калининградской области

Миронов отметил, что выбор региона для заседания не случаен: в нынешних условиях северо-запад России приобретает особое стратегическое значение. По его словам, государство делает ставку на патриотические силы, и среди них ключевую роль играет российское казачество. Северо-Западное войсковое общество, подчеркнул он, остаётся самым молодым и динамично развивающимся в составе Всероссийского казачьего общества, а уровень доверия к казакам в регионах округа заметно растёт.