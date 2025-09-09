Почти тысяча казаков несут службу в Калининградской области

В Калининграде прошло заседание президиума Совета при президенте России по делам казачества. Встречу провёл помощник Президента Дмитрий Миронов при участии губернатора области Алексея Беспрозванных.
Миронов отметил, что выбор региона для заседания не случаен: в нынешних условиях северо-запад России приобретает особое стратегическое значение. По его словам, государство делает ставку на патриотические силы, и среди них ключевую роль играет российское казачество. Северо-Западное войсковое общество, подчеркнул он, остаётся самым молодым и динамично развивающимся в составе Всероссийского казачьего общества, а уровень доверия к казакам в регионах округа заметно растёт.
Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что в Калининградской области действует «Балтийский отдельный казачий округ», объединяющий 17 реестровых обществ. Сегодня он насчитывает 1152 человека, из которых 948 приняли на себя обязательства по государственной службе. «Наши казаки защищают Родину на СВО, многие награждены государственными наградами», — отметил глава региона.
Казачество в области задействовано в самых разных направлениях: от охраны общественного порядка и пожарной безопасности до патрулирования улиц и водных объектов. Работает и система воспитания подрастающего поколения — в регионе открыты семь казачьих кадетских классов. Деятельность округа поддерживается государственными субсидиями и развивается в рамках стратегии в отношении российского казачества на 2024−2026 годы.