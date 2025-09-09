Секреты хранения урожая: от картофеля и кабачков до яблок

Чтобы тыквы и кабачки дольше хранились, их необходимо срезать вместе с частью стебля. В случае с тыквой, садовод рекомендует оставить до 10 сантиметров. Не менее важно бережно обращаться с плодом: нельзя поднимать его за плодоножку, иначе она может отломиться, из-за чего хранение будет под угрозой.