Секреты хранения урожая: от картофеля и кабачков до яблок

Вырастить богатый урожай — лишь половина дела. Не менее важно сохранить овощи и фрукты как можно дольше, чтобы даже зимними вечерами питаться вкусно и полезно. О том, как правильно хранить урожай, URA.RU узнало у садовода, автора книги «Не просто урожай» Светланы Самойловой.
Общие правила хранения урожая
Каждому овощу лучше подходят свои условия хранения. Но есть универсальные правила, которые необходимо помнить, ведь они помогут не совершать ошибок и сохранить урожай намного дольше.
- Все плоды должны быть здоровыми, без трещин и признаков гнили.
- Урожаю необходима вентиляция: застой воздуха ведет к образованию плесени.
- Важно поддерживать правильную температуру, ведь слишком высокая приведет к увяданию, а слишком низкая — к подмерзанию. Для большинства овощей идеальная температура для хранения — это +2−6 °C.
- Место для хранения должно быть сухим, без следов сырости и посторонних запахов. Доски, ящики и мешки лучше заранее просушить и при необходимости обработать раствором марганцовки или соды.
Правила хранения тыквы и кабачков
Как правильно собирать тыквы и кабачки
По словам Светланы Самойловой, чтобы тыквы хранились долго, нужно вовремя собрать урожай. «Собрать плоды нужно до того, как температура понизится до +5 °C. Если на улице +3−4 °C, это уже риск. В этот момент овощи уже должны находиться в помещении», — предупредила садовод.
Чтобы тыквы и кабачки дольше хранились, их необходимо срезать вместе с частью стебля. В случае с тыквой, садовод рекомендует оставить до 10 сантиметров. Не менее важно бережно обращаться с плодом: нельзя поднимать его за плодоножку, иначе она может отломиться, из-за чего хранение будет под угрозой.
После срезки овощи полезно подержать несколько дней на солнце, не забывая забирать их домой, если на улице стоят морозные ночи. Солнце поможет просушить плод, укрепить кожицу и снизить вероятность гнили. Через неделю лишнюю часть стебля нужно убрать, оставив только плодоножку.
Где и как хранить тыквы и кабачки
Идеальное место для хранения кабачков и тыкв — погреб. Но даже в квартире можно создать для урожая оптимальные условия. «У меня они отлично хранятся при комнатной температуре даже под кроватью, под стеллажами. Главное — правильно их разложить», — отмечает Светлана Самойлова.
Чтобы овощи дольше хранились, необходимо обеспечить им доступ воздуха. Если положить плоды прямо на пол, внизу будет скапливаться влага, и овощи начнут портиться. Поэтому стоит подложить что-нибудь под них.
«Я кладу параллельно несколько досок с расстоянием около 10 сантиметров между ними. На них укладываю плоды, и часть тыквы нависает в воздухе. Так обеспечивается проветривание», — объяснила Светлана Самойлова.
Для более длительного хранения подойдет застекленная лоджия. Важно лишь следить, чтобы температура не опускалась ниже нуля. При сильных морозах можно включать обогреватель или укрывать плоды тканью, но ненадолго, иначе они начнут преть.
Правила хранения картофеля, свеклы и моркови
Как хранить корнеплоды
Корнеплоды требуют особого подхода: нельзя допустить их пересыхания, но в то же время влага также вредит сохранности овощей. Поэтому садовод советует хранить урожай в плотных мешках.
«Я беру белые мешки, как из-под сахара. Ботву с моркови и свеклы обрезаю. Складываю овощи без ботвы в эти мешки, а сам мешок вставляю в полиэтиленовый. Получается двойная защита», — рассказала Светлана Самойлова.
Если хранить овощи таким образом, то полиэтилен поможет удержать влагу, а открытая горловина мешка обеспечит проветривание. В результате овощи остаются сочными и не гниют.
Температура хранения картофеля, моркови и свеклы должна быть стабильной, от +2 °C до +4 °C. Можно оставить мешки на лоджии, включая обогреватель при сильных морозах. Таким образом можно сохранить овощи до весны.
Как хранить картофель
Картофель лучше всего хранится в прохладном и темном месте. Оптимальная температура для клубней — от +2 °C до +4 °C. В таких условиях они остаются свежими и не прорастают до весны.
Важно не допускать попадания света: под его воздействием картофель зеленеет и накапливает ядовитое вещество — соланин. Чтобы этого избежать, клубни прикрывают мешковиной, тканью или картоном.
В частных домах картофель обычно держат в погребе или подвале в ящиках и сетках для лучшей вентиляции. В квартире подойдут утепленная лоджия или застекленный балкон, если там нет резких перепадов температуры.
Как хранить свеклу
Свекла хорошо переносит хранение и при правильных условиях может оставаться свежей до пяти-шести месяцев. Оптимальная температура для свеклы — около нуля-двух градусов.
В погребах корнеплоды часто укладывают слоями в ящики и пересыпают песком или опилками, чтобы они меньше теряли влагу. Допустимо хранение в полиэтиленовых мешках с отверстиями для вентиляции.
В квартире свеклу можно держать в нижнем ящике холодильника, завернув в газету или бумагу: так свекла меньше пересыхает. На застекленной лоджии свекла тоже хранится хорошо, если температура там не опускается ниже нуля.
Как хранить морковь
Морковь считается более капризной культурой, но при правильном подходе может храниться до апреля-мая. Она предпочитает почти нулевую температуру — около нуля-одного градуса.
Перед закладкой на хранение у моркови обязательно срезают ботву, оставляя маленький хвостик, чтобы корнеплоды не увядали. В погребах морковь чаще всего держат в ящиках с песком или опилками, так как это помогает сохранить ее сочность.
В квартире морковь можно хранить в холодильнике в перфорированных пакетах или контейнерах. На прохладной лоджии она тоже неплохо лежит, если температура там держится в пределах одного-пяти градусов.
Как правильно хранить яблоки
Главное правило хранения яблок: не оставлять те, которые собрали с земли. «Упавшие яблоки для хранения не годятся, поскольку битые бока вскоре приводят к порче фруктов», — напоминает садовод.
Поэтому на долгий срок можно оставлять только яблоки, собранные с ветки. Для хранения подходят картонные коробки или пластиковые ящики. На дно нужно положить газету, а плоды расставить в один слой. Так яблоки не будут давить друг на друга.
Поздние сорта яблок могут храниться до конца февраля. В квартире лучше выбирать прохладное место: лоджию или нижние ящики холодильника. При этом важно следить, чтобы рядом не лежали сильно пахнущие овощи вроде лука, ведь яблоки быстро впитывают запахи.