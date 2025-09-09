В Щекине Тульской области улучшили участок улицы Школьной

Ремонт участка улицы Школьной протяженностью 600 м завершили в городе Щекино Тульской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Щекинского района.
Специалисты улучшили отрезок от улицы Ленина до Революции. Они отремонтировали асфальтовое покрытие, установили новые бортовые камни, смонтировали съезды и парковочные карманы. Также установили искусственные дорожные неровности и знаки. Все работы выполнены в соответствии с нормативами.
Напомним, что в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» также отремонтировали улицу Ясную. В совокупности в ходе модернизации этих двух объектов обновлено около 6,5 тыс. кв. м дорожного полотна.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.