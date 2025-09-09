В Иркутске отметили юбилей Ивано-Матренинской детской клинической больницы

Ивано-Матренинская детская клиническая больница отметила 130-летие. В торжественной обстановке в театре имени Н. П. Охлопкова наградили сотрудников медучреждения. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, его основали в 1895 году на средства купцов Базановых.
— Учреждение оказывает все виды медицинской помощи: экстренную, неотложную, плановую. Люди приезжают сюда со всей страны, потому что они знают — здесь точно помогут их детям, — прокомментировал вице-мэр Сергей Кладов.
На сегодняшний день Ивано-Матренинская больница является крупнейшим многопрофильным детским стационаром Восточной Сибири на 655 коек, где ежегодно проходит лечение более 25 тысяч детей. Врачи выполняют больше 11 тысяч операций и оказывают экстренную помощь.
Учреждение стало первопроходцем в применении малоинвазивных хирургических методов для новорожденных. Оно также обладает единственным в Сибири отделением детской нейрохирургии.