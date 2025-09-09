Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске отметили юбилей Ивано-Матренинской детской клинической больницы

Медучреждение основали в 1895 году на средства купцов Базановых.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ивано-Матренинская детская клиническая больница отметила 130-летие. В торжественной обстановке в театре имени Н. П. Охлопкова наградили сотрудников медучреждения. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, его основали в 1895 году на средства купцов Базановых.

— Учреждение оказывает все виды медицинской помощи: экстренную, неотложную, плановую. Люди приезжают сюда со всей страны, потому что они знают — здесь точно помогут их детям, — прокомментировал вице-мэр Сергей Кладов.

На сегодняшний день Ивано-Матренинская больница является крупнейшим многопрофильным детским стационаром Восточной Сибири на 655 коек, где ежегодно проходит лечение более 25 тысяч детей. Врачи выполняют больше 11 тысяч операций и оказывают экстренную помощь.

Учреждение стало первопроходцем в применении малоинвазивных хирургических методов для новорожденных. Оно также обладает единственным в Сибири отделением детской нейрохирургии.