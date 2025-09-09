В Иркутске отметили юбилей Ивано-Матренинской детской клинической больницы

На сегодняшний день Ивано-Матренинская больница является крупнейшим многопрофильным детским стационаром Восточной Сибири на 655 коек, где ежегодно проходит лечение более 25 тысяч детей. Врачи выполняют больше 11 тысяч операций и оказывают экстренную помощь.