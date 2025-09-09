В Кашарском районе Ростовской области запланировали капитальный ремонт школы

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с главой администрации Кашарского района Сергеем Смирновым. Говорили об актуальных вопросах, в том числе о состоянии дорог и социальных объектов, сообщает пресс-служба донского главы.
В частности, обсудили модернизацию учреждений образования. Сегодня в Кашарском районе завершается детского сада и школы искусств, а также обновляется здание начальной школы в райцентре. На проведение работ из бюджета региона выделили 66 млн рублей.
Ремонта требуют и другие здания школы. Об этом накануне врио главе региона рассказали журналисты местной газеты.
— Судя по вопросу на пресс-конференции, состояние школы печальное. Она большая, в ней учатся 660 детей. Нужно приводить ее в нормальный вид. Отрабатывайте с минобром и минфином. Начнем ремонт остальных зданий в 2026 году и будем поэтапно его выполнять, — сказал Юрий Слюсарь.
Говорили также о культурных объектах района, их приводят в порядок с помощью механизма инвестиционного налогового вычета. Предполагается, что предприниматели, вкладывающие средства в сельскую культуру, получают налоговые льготы. Благодаря этому в 2025 году в два районных ДК вложили около 100 млн рублей.
Отдельное внимание уделили дорожной ситуации. Сергей Смирнов отметил проблемную дорогу от хутора Второго Киевского до Верхнегреково протяженностью 24 км. На первый этап ремонта 9 км требуется 150 млн рублей. Юрий Слюсарь поручил проработать вопрос с министерством транспорта.
— Начните участков, которые находятся в наиболее удручающем состоянии. Дальше по мере роста дорожного фонда всю дорогу нужно будет делать, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
