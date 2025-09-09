В Кашарском районе Ростовской области запланировали капитальный ремонт школы

— Судя по вопросу на пресс-конференции, состояние школы печальное. Она большая, в ней учатся 660 детей. Нужно приводить ее в нормальный вид. Отрабатывайте с минобром и минфином. Начнем ремонт остальных зданий в 2026 году и будем поэтапно его выполнять, — сказал Юрий Слюсарь.