Создан алгоритм, который на 7% повысил качество обучения рекомендательных систем ИИ

Как отмечают авторы нового подхода для обучения рекомендательных систем ИИ, для ускорения их обучения и разработки часто применяется алгоритм выборочного сэмплирования, при использовании которого инженеры подготавливают два набора примеров положительного и отрицательного поведения пользователей для обучения ИИ. Роль первого могут играть те товары или медиаресурсы, которые пользователь добавил в корзину или отметил лайком, тогда как не вызывающие интереса страницы и товары становятся отрицательными примерами.