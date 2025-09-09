S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Андижан

С октября авиакомпания S7 начнет выполнять регулярные перелеты из Новосибирска и Иркутска в Андижан, крупнейший город Ферганской долины.
Авиакомпания S7 объявила об открытии нового маршрута: с октября самолеты будут напрямую связывать Новосибирск и Иркутск с Андижаном, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В компании отметили, что аэропорт Андижана недавно прошел масштабную реконструкцию, а сам город станет удобным пересадочным узлом для путешественников, следующих в Наманган, Фергану и Ош.
Андижан считается важным экономическим и логистическим центром региона, а также привлекает туристов множеством исторических и культурных достопримечательностей.