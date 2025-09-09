В селе Вавож Удмуртии открыли модельную библиотеку

Центральную районную библиотеку модернизировали до статуса модельной в селе Вавож Удмуртской Республики. Ее улучшили по национальному проекту «Семья», сообщили в администрации Вавожского района.
Учреждение является информационным и культурным центром села и координирует деятельность 14 библиотек-филиалов. Ежегодно ее услугами пользуются более 5 тыс. читателей. В 2024 году заведение вошло в число победителей конкурсного отбора на создание модельных библиотек нового поколения по национальному проекту «Семья».
В ходе модернизации учреждение технически оснастили. Для нее приобрели современное оборудование: информационный киоск, мобильный интерактивный пол, аудиосистему, интерактивную панель и игровую консоль. Также в библиотеке появились оборудование для фотографирования и видеотрансляции, световой стол для рисования песком, проектор и другое. Книжный фонд увеличился на 3991 издание.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.