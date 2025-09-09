Ричмонд
В Соликамске за сезон обустроили почти километр тротуаров

На обустройство тротуаров в этом сезоне в Соликамске потратили 14,8 млн рублей, из них более 11,1 млн — средства краевого бюджета, выделенные по региональной программе «Верхнекамье» при поддержке проекта «Комфортный край».

On obustrojstvo trotuarov v etom sezone v Solikamske potratili 14,8 mln rublej, iz nih bolee 11,1 mln — sredstva kraevogo bjudzheta, vydelennye po regional'noj programme «Verhnekam'e» pri podderzhke proekta «Komfortnyj kraj».

В числе завершенных объектов — тротуары на проспекте Ленина, улицах Профессора Преображенского, Пермской, Революции. Благоустройство Верхнекамья продолжится: на 2025−2027 годы для Соликамска и Березников в краевом бюджете заложено почти 1,2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство общественных пространств, ремонт тротуаров, фасадов многоквартирных домов, зданий учреждений культуры.