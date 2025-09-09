В Соликамске за сезон обустроили почти километр тротуаров

В числе завершенных объектов — тротуары на проспекте Ленина, улицах Профессора Преображенского, Пермской, Революции. Благоустройство Верхнекамья продолжится: на 2025−2027 годы для Соликамска и Березников в краевом бюджете заложено почти 1,2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство общественных пространств, ремонт тротуаров, фасадов многоквартирных домов, зданий учреждений культуры.