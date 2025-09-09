Роспотребнадзор Башкирии: в маникюрных салонах можно заразиться ВИЧ

Сегодня, 9 сентября, во Всемирный день красоты Роспотребнадзор Башкирии обратил внимание на риски, связанные с самой популярными бьюти-процедурами — маникюром и педикюром. Как отмечают специалисты, эти услуги могут привести к повреждениям кожи и ногтей, повышая риск заражения такими инфекциями, как ВИЧ, гепатит и грибковые заболевания.