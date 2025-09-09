Ричмонд
Роспотребнадзор Башкирии: в маникюрных салонах можно заразиться ВИЧ

Роспотребнадзор: жители Башкирии могу заразиться в маникюрных салонах.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 сентября, во Всемирный день красоты Роспотребнадзор Башкирии обратил внимание на риски, связанные с самой популярными бьюти-процедурами — маникюром и педикюром. Как отмечают специалисты, эти услуги могут привести к повреждениям кожи и ногтей, повышая риск заражения такими инфекциями, как ВИЧ, гепатит и грибковые заболевания.

Ведомство поделилось перечнем ключевых санитарных требований, на которые следует обращать внимание при выборе салона. Согласно рекомендациям, педикюрные кабины должны быть оборудованы минимум двумя ваннами с водой, которые проходят дезинфекцию после каждого клиента. Для аппаратного педикюра наличие ванны необязательно.

Особое внимание специалисты уделяют обработке инструментов: все предметы, способные повредить кожу, должны использоваться одноразово или проходить обязательную стерилизацию в специальных устройствах. Мастера обязаны работать в резиновых перчатках при манипуляциях, нарушающих целостность кожи, а одноразовые салфетки должны использоваться индивидуально для каждого клиента.

Роспотребнадзор рекомендует жителям республики внимательно выбирать салоны красоты и убедиться в соблюдении всех санитарных норм перед процедурой. Это поможет избежать серьезных рисков и сохранить не только красоту, но и здоровье.

