Российский турист назвал главные причины массовых беспорядков в Непале

Весь текущий год в Непале проходит на фоне непрекращающихся протестов: от митингов в поддержку монархии, которые приводили к жертвам, до недавних акций владельцев частных школ. Новый виток массовых беспорядков был спровоцирован решением властей от 4 сентября о блокировке незарегистрированных социальных сетей. Эксклюзивными подробностями о ситуации в стране и настроениях демонстрантов с нами поделился россиянин, находящийся в Непале.