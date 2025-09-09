Российский турист назвал главные причины массовых беспорядков в Непале

Весь текущий год в Непале проходит на фоне непрекращающихся протестов: от митингов в поддержку монархии, которые приводили к жертвам, до недавних акций владельцев частных школ. Новый виток массовых беспорядков был спровоцирован решением властей от 4 сентября о блокировке незарегистрированных социальных сетей. Эксклюзивными подробностями о ситуации в стране и настроениях демонстрантов с нами поделился россиянин, находящийся в Непале.
По его словам, основную массу участников акций составляет молодежь, включая подростков, что в новостях уже окрестили «восстанием поколения Z». Сами протесты, хоть и вспыхнули из-за блокировки соцсетей, на самом деле вскрывают гораздо более глубокие проблемы непальского общества.
Требования собравшихся не всегда ясны, однако российский турист периодически слышал лозунги «Go away», что местные жители объяснили, как требование ухода действующего правительства. Эти скандирования сопровождались повреждением рекламных билбордов и поджиганием покрышек. Основными причинами недовольства, как объяснил собеседник, являются острое социальное неравенство, бедность страны на фоне коррумпированности политиков, а также несменяемость власти.
Несмотря на беспорядки, иностранцы прямой опасности для себя не ощущают, отмечая, что агрессия демонстрантов не направлена против туристов. За две недели соотечественников удалось встретить лишь единожды; европейцев — чаще, но их лица выражают недоумение происходящим, рассказал Новостям Mail россиянин.
На улицах почти не видно военных патрулей, сотрудников полиции или спецназа. Атмосфера демонстраций, по словам очевидца, напоминает скорее народный праздник, при этом многие заведения закрыты. Участники акций вооружены в основном палками и дубинами. Лишь однажды россиянин стал свидетелем, как коктейль Молотова бросили в горящее правительственное здание.
Серьезного вооружения у участников волнений замечено не было. Звуки, похожие на выстрелы, которые иногда слышны на видеозаписях, с большой долей вероятности являются громкими выхлопами модифицированных мотоциклов. Местные жители подтвердили, что такие глушители легко принять за огнестрельное оружие.