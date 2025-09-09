«Минсктранс» и Intercars отменяют рейсы в Польшу из-за закрытия границы

Перевозчики «Минсктранс», Intercars и другие отменили рейсы в Польшу из-за закрытия границы с Беларусью, пишет Sputnik Беларусь.
На горячей линии государственного перевозчика «Минсктранс» сообщили, что приостанавливаются с 11 сентября автобусные рейсы в Польшу — «на неопределенное время».
Еще перевозчик Intercars сказал, что отправит последний рейс в Варшаву 10 сентября в 20.30. Из Варшавы в Беларусь последние автобусный рейс будет отправлен 11 сентября в 17.30. Пассажирам с билетами на более поздние даты предложили выехать раньше.
Также об отмене рейсов рядом белорусских автопарков проинформировал технологический сервис-агрегатор «Атлас».
Напомним, Польша вечером 11 сентября полностью закроет границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы накануне старта российско-белорусских учений «Запад — 2025».
Также Литва усилит контроль на границе с Беларусью и Россией из-за учений «Запад-2025».
Учения Беларуси и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября.
И также Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
Не так давно в Совбезе заявили, что цели учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными.
Тем временем учения НАТО стартовали в Литве вблизи границы с Беларусью.