Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минсктранс» и Intercars отменяют рейсы в Польшу из-за закрытия границы

Перевозчики отменяют автобусы в Польшу из-за закрытия границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Перевозчики «Минсктранс», Intercars и другие отменили рейсы в Польшу из-за закрытия границы с Беларусью, пишет Sputnik Беларусь.

На горячей линии государственного перевозчика «Минсктранс» сообщили, что приостанавливаются с 11 сентября автобусные рейсы в Польшу — «на неопределенное время».

Еще перевозчик Intercars сказал, что отправит последний рейс в Варшаву 10 сентября в 20.30. Из Варшавы в Беларусь последние автобусный рейс будет отправлен 11 сентября в 17.30. Пассажирам с билетами на более поздние даты предложили выехать раньше.

Также об отмене рейсов рядом белорусских автопарков проинформировал технологический сервис-агрегатор «Атлас».

Напомним, Польша вечером 11 сентября полностью закроет границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы накануне старта российско-белорусских учений «Запад — 2025».

Также Литва усилит контроль на границе с Беларусью и Россией из-за учений «Запад-2025».

Учения Беларуси и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября.

И также Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.

Не так давно в Совбезе заявили, что цели учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными.

Тем временем учения НАТО стартовали в Литве вблизи границы с Беларусью.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше