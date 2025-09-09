«Минсктранс» и Intercars отменяют рейсы в Польшу из-за закрытия границы

Еще перевозчик Intercars сказал, что отправит последний рейс в Варшаву 10 сентября в 20.30. Из Варшавы в Беларусь последние автобусный рейс будет отправлен 11 сентября в 17.30. Пассажирам с билетами на более поздние даты предложили выехать раньше.